Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı. Mızraklı'nın yerine atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da "Tüm vatandaşlarımıza hizmet konusunda sorumluluk sahibiyiz" dedi. Ertan'ın yerine göreve başlayan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de "Herkesi kucaklamaya çalışacağız" dedi.

BİLMEZ: ŞEFFAF BİR YÖNETİM SERGİLEYECEĞİZ

İçişleri Bakanlığının kararıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Vali Bilmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen terör soruşturmaları ve kavuşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığımız, büyükşehir belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Bu durumda kedisine bugün sabah saatlerinden itibaren iletildi. Aynı gün İçişleri Bakanlığı'mızın talimatı ile belediyeye kayyum olarak atandım. Şu anda görevime başladım. Burada şunu belirtmek istiyorum; çalışanların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Van Belediyesi'nin imkanlarını, Van halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada vatandaşımızla ve Van halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla ilgili soru üzerine Vali Bilmez, "Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı daha önce asılıydı; ancak indirilmişti. Biz de o fotoğrafı cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk'ün fotoğrafının yanına tekrardan astık" dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez

GÜZELOĞLU: CAMİ İMAR PLANININ İPTAL EDİLMESİ GİBİ UYGULAMALAR YAPILMIŞ

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alınmasıyla yerine atanan Hasan Basri Güzeloğlu, görevine başladı. Belediye binasına saat 09.00'da gelen Vali Güzeloğlu, yetkililerle gelişmelere ilişkin toplantı düzenledi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bugünden başlayarak başkan vekilliği görevimizde devletin bütünsel organizasyonun parçası belediyenin Diyarbakır'da tüm vatandaşlarımıza hizmet konusunda sorumluluk sahibiyiz. Diyarbakır'ın her meselesine bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız."

Hasan Basri Güzeloğlu

"Yargı organları tarafından yürütülen 9 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 3 soruşturma devam etmektedir. Anayasanın verdiği yetki ve yasal çerçevede bugünden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış, şahsım Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili görevine başlamış bulunuyorum. Seçim sürecinden bugüne devam eden, halkımızın gözü önünde olan bir dizi vicdanları yaralayacağı, kabul edilemez uygulamalar gerçekleşmiştir. Aziz şehitlerimizin yakınlarının iş akitlerinin fesh edilmesi, belediyede daha önce hizmet almış birçok kamu görevlisinin yerlerinin haksız değiştirilmesi, yargı kararı olmasına rağmen göreve iade edilmemeleri, terörden yargılananların belediyede görevlendirilmesi, eş başkanlık uygulamasının hayata geçirilmesi, imar planlarında yapılan cami imar planlarının iptal edilmesi gibi mahşeri vicdanı yaralayıcı bir dizi uygulamalar yapılmıştır."

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA HİZMET KONUSUNDA SORUMLULUK SAHİBİYİZ"

"Bu perspektifte halka hizmet için var olan, son kuruşunu da millete hizmet için harcamak için bulunan belediyenin kaynakları yeniden PKK terör örgütüne, işbirlikçilerine tahsis edilmeye başlanmıştır. Devletin ve milletin emanetinin bu şekilde terör örgütüne, işbirlikçilerine kadar kullanılması kabul edilemez. Belediye, seçim sonrası dönemde şanlı Türk bayrağımızı belediye kimlik kartlarından başlayarak internet sitelerinden de kaldırmıştır. Bugünden başlayarak başkan vekilliği görevimizde devletin bütünsel organizasyonun parçası belediyenin Diyarbakır'da tüm vatandaşlarımıza hizmet konusunda sorumluluk sahibiyiz. Diyarbakır'ın her meselesine bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız. İşine bağlı, devletine bağlı her personelimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Şüphesiz terör örgütüne iltisaklı, ilintili değerlendirilenler istisnadır. Biz Diyarbakır'ın hizmetinde olacağız. Milletin beklentilerini karşılamak için çalışma sergileyeceğiz. Hizmetimiz bütün vatandaşlarımızı kucaklayıcı, her alanda belediyelerimizi temel başlıklarda hızlı değişiklikleri gerçekleştirecektir. Diyarbakır'ın istikrarlı bir şekilde başta güvenliği ve sosyal anlamda kalkınması içindir. En büyük destekçimiz aziz Diyarbakırlı vatandaşlarımız olacaktır."