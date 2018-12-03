Kayyum ile Hayata Tutundular

Van
'daki engelli bireyler, İpekyolu
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk
'ün sağladığı imkanlarla hayata tutundu.
İpekyolu ilçesi başta olmak üzere Tuşba
ve Edremit ilçelerinde yaşayan engelli bireylerin hayatı, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile değişti. Daha önce yaşamlarını evde ya da kısa süreliğine dışarıda geçiren engelliler, Öztürk'ün başlattığı yerinde çalışmalarla sosyal hayata atıldı. Belediyenin sağladığı imkanlar çerçevesinde kimi engelliler çalışma fırsatı bulurken, kimi engelliler ise spor yapıyor, kursa katılıyor. Yaklaşık 15 yıl önce açılan Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazasında 16 engellinin istihdamı sağlanırken, Engelsiz Yaşam Akademisi ile bin 500 engellinin sosyal faaliyetlerden faydalanması sağlandı. Fitness salonundan ahşap boyamaya, kuaförden eğitim kurslarına kadar 35 ayrı branşta kursun verildiği akademide, şu an 518 engelli eğitim görüyor.
Gerek Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası gerekse Engelsiz Yaşam Akademisi ile hayatlarının değiştiğini ifade eden engelliler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e teşekkür etti. Daha önce sürekli evde oturup televizyon izlediklerini ve hayatlarının hiçbir anlamı olmadığını dile getiren fiziksel engelli Meral Avcı, "Hayatım daha önce hiç güzel değildi. Burada işe başladıktan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle bir şey olduğu için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni arkadaşlar edindim. İyi ki burası var" dedi.
Engelli Emre Oruç da daha önce hep evde olduğunu belirterek, "Hayatım onun sayesinde çok güzel geçiyor. Çalışmak çok güzel bir duygu. Allah, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ten razı olsun" ifadelerini kullandı.
Engelli Hakan Sürme de özellikle kış mevsiminde çok sıkıldıklarını belirterek, "Burayı açan Kaymakam Öztürk'e teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir yer açtı" diye konuştu.
Engelsiz Yaşam Akademisi sayesinde arkadaşlıklar edindiğini dile getiren Azat Orhan ise "Akademiye geldikten sonra değiştim. Burada yapılacak çok şey var. Mutluluğun, arkadaşlığın, dostluğun ne olduğunu anladık. Çünkü burada herkes birbirine yardım ediyor" şeklinde konuştu. - VAN
İpekyolu,Van,Cemil Öztürk
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:11