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Kayyum kararı sonra Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı

HDP'li belediyelere atanan kayyumları destekleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.

19.08.2019 14:44
Kayyum kararı sonra Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Kayyum kararına tam destek veren Perinçek, "HDP kapatılmalı" dedi.

İçişleri Bakanlığı, HDP'li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atadı. Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanmasının ardından açıklama yaptı. Perinçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

  • HDP'ye belediye Mehmetçik'e kurşundur.
  • HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor.
  • PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil.
  • PKK/HDP'ye özgürlük yok.
  • HDP kapatılmalı.

İşte Perinçek'in açıklamaları;

"ÖCALAN'DAN ÇİÇEK ALDIĞIMA PİŞMAN DEĞİLİM"

8 Ağustos'ta Odatv'ye konuşan Perinçek, "Apo'dan çiçek aldığınız için hiç pişman oldunuz mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Çok doğru bir şey yaptım. Mesele çiçek alma meselesi değil. Abdullah Öcalan yakalandığında 'Perinçek bana geldi. ABD ve İsrail'le beraber olma. Silahları bırak ve Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer al' dedi. Ben orada çok doğru bir iş yaptım. Onu yapmasaydım içimde ukde kalırdı. Herkesle görüşürüm. Trump'la da görüşürüm. Düşmanla da görüşürüm. Herkesle görüşürüm"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

NE OLDU?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

HDP, kayyumlara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük düşmanca bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları hakkında, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de kararı "sivil darbe" olarak nitelendirdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları'nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır" diye konuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır." ifadelerini kullandı.

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