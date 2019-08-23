Haberler» Güncel» Haber

Kayyuma destek ziyaretleri devam ediyor

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Koordinatörü Abdulvasi Yaz ve beraberindeki platform üyeleriyle Diyarbakır'ın kanaat önderleri, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret ederek desteklerini sundu.

23.08.2019 15:08 Kayyuma destek ziyaretleri devam ediyor
Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Koordinatörü Abdulvasi Yaz ve beraberindeki platform üyeleriyle Diyarbakır'ın kanaat önderleri, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret ederek desteklerini sundu.

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Koordinatörü Abdulvasi Yaz ve beraberindeki platform üyeleriyle Diyarbakır'ın kanaat önderleri, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde destek olmak amacıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Platform üyeleri Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin Diyarbakır için hayırlara vesile olacağına yürekten inandıklarını ifade etti.

Ziyaret, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'nun misafirleriyle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:48   (görüntülü) meb: 'zorunlu bağış', 'kayıt parası' diye bir şey olamaz
15:48   AFAD'ın "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" Kütahya'da yapılacak
15:48   Adalet Bakanı Gül'den "Emine Bulut cinayeti" açıklaması
15:48   ZONGULDAK Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi
15:48   Polonya'daki şimşek fırtınası
15:48   Meriç Nehri'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı
15:47   DENİZLİ Kolunu havuzun su tahliye pompasına kaptıran Rus çocuk, Denizli'de tedavi görüyor