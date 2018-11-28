Kayyumla Ovakışla'nın Çehresi Değişti

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:25



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:25

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül'ün Ovakışla Belediye Başkan Vekili olarak beldede görevlendirilmesinin ardından su sorunu çözülürken, tüm yollar ise parke taşıyla süslendi.Beldede yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül, bir yılı aşkın süredir yürüttüğü Ovakışla Belediye Başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirtti. Akgül, "10 kilometreyi bulan su isale hattımızı tamamladık ve yıllardır devam eden su sıkıntısını gidermek için isale hattının üzerine ek olarak bin 300 tonluk su deposunu bitirmiş durumdayız. Beldemizin yeşil alan sıkıntısını gidermek için 4 adet park, 2 adet oyun alanı inşasını tamamladık. Beldemizin içerisinde hiç toprak alan bırakmadık. Tüm sokaklarımızı parke taşıyla donattık. Okul bahçelerini parke taşıyla döşedik. Yani bu belediyenin görevidir, değildir demedik tüm okullarımızın bahçesindeki parke yapımını bitirdik. Bunun içinde 1 milyon TL'ye yakın bir ödenek kullandık. Beldemize yaptığımız işler ayrı gelen bir parayla yapılan işler değil. Kardeş belediyemiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı katkılar ve bizim kendi öz sermayemizle tasarruf ettiğimiz ödenekleri halkımızın kullanımına açtık" dedi."Beldemizin etrafındaki köylere de hizmet götürüyoruz"Belediye olarak sosyal yardım faaliyetleri de yürüttüklerini ifade eden Ovakışla Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Okullarımızda çocuklarımıza ciddi sayıda kitap dağıttık. Bu kitapların sayısı nerden baksanız 20 bini bulmuştur. Belediyemiz son 1 yılda kendi imkanlarıyla bin adet gıda paketi dağıttı. Son olarak da şunu vurgulayım, Ovakışla beldemizin etrafında 17 tane köy var. Biz 12 tane iş makinemizle birlikte bütün kaynaklarımızla bu köylere hizmet götürüyoruz ve bunu da zevkle yapıyoruz. Yani kısıtlı kaynaklar olabilir ama bu kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak Ovakışla halkına şevkle hizmet ediyoruz. Ovakışla'nın etrafındaki köylere de elimizden geldiğince tüm iş makinelerimizle, öz sermayemizle destek vermeye devam ediyoruz. Bize bu imkanı veren devletimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." - BİTLİS