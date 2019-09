Kayyumun eşiğinden, Süper Lig liderliğine

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un başarısı turizmle de ön plana çıkan Alanya'da büyük sevinç yaşattı.

İkinci ligde mücadele ettiği 2011-2012 sezonunda başkanlığa aday çıkmaması üzerine kayyum atanması noktasına gelen Aytemiz Alanyaspor'da, yönetim kurulunun başkanlığına Hasan Çavuşoğlu getirildi.

Para toplamak için yönetim kurulu üye sayısını 18 kişiden 60 kişiye çıkaran Akdeniz ekibi yönetimi, ilk sezonunda futbolcu alacaklarından dolayı gelen icralarla uğraştı.

İki yıl sonra Birinci Lig'e çıkmayı başaran turuncu-yeşiller, burada iki sezon mücadele ettikten sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Dört sezondur Süper Lig'de yer alan Aytemiz Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma parolasıyla başladığı 2019-2020 sezonunun ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak 12 puanla zirveye kuruldu.

Aytemiz Alanyaspor'un başarısı kentte büyük heyecan yaşattı. İş dünyasından turizme, esnaftan halka herkes, tarihinde ilk kez Süper Lig'de lider olan takımlarının başarısıyla gurur duyuyor.

Yücel: "Gönlümden geçen Alanya'ya şampiyonluğun yaşatılması"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar Alanya olarak Aytemiz Alanyaspor'a hep inandıklarını, bu inançla desteklediklerini söyledi.

Alanya'nın ortak değeri olan takımın, vazgeçilmezleri olduğunu aktaran Yücel, Alanyaspor'un, Alanya için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yücel, ortak değer olan Aytemiz Alanyaspor'un daha iyi hedeflere varabilmesi için bugüne kadar olduğu gibi maddi ve manevi destekleri vereceklerini belirtti.

Alanyaspor'un ekonomik ve sosyal kültürel açıdan her zaman şehre katkı sağladığı vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece ulusalda değil, uluslararası alanda da söz sahibi bir kulüp olma adına desteklerimizi vereceğiz. İnşallah tarihinde açtığı altın sayfalarda daha da ileriye gidecektir. Ulusal ve uluslararası arenada bir marka şehir olma yolundaki Alanya, Alanyaspor ile bunu daha da perçinleyerek ilerliyor. Önünde ve arkasında Alanya olan her şey çok değerlidir. Gönlümden geçen de Alanya'ya şampiyonluğun yaşatılmasıdır."

Şahin: "Alanyaspor'a bir zamanlar kayyumlar atanacaktı"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ise Alanyaspor'un sezona çok başarılı giriş yaptığını söyledi.

Son alınan Fenerbahçe galibiyetinin de tesadüf ve sürpriz olmadığına dikkati çeken Şahin, Aytemiz Alanyaspor için gecesini gündüzüne katan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve tüm taraftarlara teşekkür etti.

ALTSO Başkanlığı öncesinde iki dönem Aytemiz Alanyaspor'da yöneticilik yaptığını hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Yöneticilik gerçekten çok zor. 10 maç kazanırsınız, 2 maç kaybedersiniz. Sonra çok eleştiri alırsınız. Bunu bugüne kadar göğüsleyen başta fedakar başkanımız Çavuşoğlu olmak üzere yönetime teşekkür ediyorum. Çünkü Alanyaspor'a bir zamanlar kayyumlar atanacaktı. O zamanlar Dövizciler Birliği başkanıydım. Başkan o zamanlar bir enkaz devralmıştı. Ondan gelen talep doğrultusunda, gazeteci ve şehrin dinamikleriyle 21 dövizci arkadaş ellerini taşın altına koydu. Nakit akışını sağlayarak takıma kayyum atanmasını engelledik. Bu nedenle Alanyaspor'un geldiği nokta çok önemli."

Güney: "Lideriz ve gururunu yaşıyoruz"

Yörükler Taraftar Grubu lideri Hüseyin Güney, ligde 4'te 4 yapan çok iyi bir takımlarının olduğunu belirtti.

Takımın bu noktaya gelmesinde en büyük etkenin başkanları Hasan Çavuşoğlu olduğunu aktaran Güney, "Alanyaspor'u uzun yıllardır takip ediyoruz. Bir zamanlar 2. ligden PTT 1. Lig'e çıktık. 'O ligden düşer' dediler ama sonra Süper Lig'e çıktık. 'Yine düşer', dediler ama şu anda ilçe takımı olarak lideriz ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Güney, bu hafta Ankara deplasmanına gideceklerini hatırlatarak, Gençlerbirliği maçında 3 puan alarak liderliği pekiştirmek istediklerini vurguladı.

Öztürk: "Gidişattan memnunuz"

İlçede 16 yıldır esnaflık yapan Ümmet Öztürk ise Alanyaspor'un bugünlere kolay gelmediğini söyledi.

Öztürk, 1983-84 yılından beri Alanyaspor'u takip ettiğini belirterek, "Milli egemenlik stadında oynadıkları zaman kulüp kapatılma aşamasına geldi. Hasan Çavuşoğlu'nun takıma el atması ve esnafın destek olmasıyla bir hayal gerçek oldu. Alanya halkı olarak şu an gidişattan memnunuz ama İstanbul takımları memnun değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA