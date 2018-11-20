Kaz başı yemeği tarifi sağlık açısından oldukça faydalı bir yiyecektir. Kaz genellikle ülkemizde Kars ve Ardahan yörelerinde etinden faydalanılmak için yetiştirilir. Ancak kaz yemeği tarifi Adana ilimize ait bir yemektir. Kaz yemeği tarifi kolay gibi görünse de oldukça sağlıklı bir yemek tarifidir. Kazın sağlığımız açısından birçok faydası bulunmaktadır. Kaz eti, lezzetinin yanında içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller ile insanlar için çok yararlı bir besin kaynağıdır. Ağır ve yağlı bir et olan kaz etinin zararlı olduğuna dair çeşitli söylemler vardır fakat bu konuda kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Yalnızca ağır ve yağlı olduğu için kalp ve damar rahatsızlıkları ile kolesterol gibi hastası olan kişilere önerilmemektedir. Kaz eti genellikle kışın tüketilen çok değerli besin öğelerine sahip olan mineral ve vitamin kaynağıdır. Günlük protein ihtiyacımızın yarısını içinde bulunduran kaz etinde A, B, E vitaminleri yüksek oranda bulunur ve B12 eksikliğine çok iyi gelir. Faydaları açısından geniş bir yelpazeye sahip olan kaz etinden kaz başı yemeği tarifi hazırlayabilirsiniz. İşte hem lezzetli hem de faydalı olan kaz başı yemeği tarifi… Malzemeler 1 Adet Orta Boy Kaz 1 Adet soğan 1 Adet havuç 1 Adet kabak 2 Diş sarımsak 2 Adet defne yaprağı 1 Tutam tane karabiber 1 Kaşık tuz 1 Adet yufka 1 Kaşık un 1 Tutam taze kekik İç pilav için: 1 Kaşık tereyağı 1 Bardak yıkanmış pirinç 50 Gr badem 50 Gr kuş üzümü Kaz kebabı nasıl yapılır? 1. Adım: ilk olarak kazı temizleyip haşlıyoruz. Daha sonra içerisine aroma verecek olan dilimlenmiş soğanları, kekiği, defne yaprağını, havuçları, kabakları, sarımsakları ve karabiberi, tuzu ekliyoruz. 2,5 buçuk saat haşlıyoruz. 2. Adım: iç pilavı hazırlamak için kavurduktan sonra kuş üzümünü, bademi, çam fıstığını, tuzu, kekiği, pul biberi ekliyor ve iyice karıştırıyoruz. Pilavı demlemek için haşladığımız kazın haşlama suyunu kullanıyoruz. 3 Bardak suyu pilav tenceresine ekliyor ve pilavımızı hazırlıyoruz. 3. Adım: kaz haşlandıktan sonra ince ince dilimliyoruz. Derin bir kabın içerisine zeytinyağı ekledikten sonra bir adet yufkayı içine seriyoruz. Kazı yufkanın dibine diziyoruz, hazırladığımız iç pilavı da kaz etinin üstüne koyuyoruz ve yufkayı güzelce kapatıp, ters çevirip fırın tepsisine alıyoruz. 180 derecede 5 dakika fırında pişiriyoruz. 4. Adım: Sos için, önce bir tavada tereyağını eritiyoruz. Daha sonra iki kaşık unu tavaya ekliyor ve karıştırmaya devam ediyoruz. İki kepçe de kazı haşladığımız suyu ve tuzu tavaya ekliyor, sosumuzu hafif ateşte karıştırmaya devam ediyoruz.