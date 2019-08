Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar

Kaz Dağları'ndaki madencilik faaliyetlerini ve ağaç katliamını yerinde inceleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Akşener "Gel kardeşim şurayı gör. Sana atılan yalanları öğren. Göreceksin ki vicdanın sızlayacak" dedi.

Meral Akşener, bugün Kaz Dağları'na giderek maden arama çalışmalarının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu. Akşener'e partisinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ile il ve ilçe başkanları da eşlik etti.

"BAŞKALARININ DA VİCDANINI SIZLATACAĞIZ"

İlk olarak maden alanını inceleyen Akşener, şantiye girişine fidan dikti. Su ve Vicdan Nöbeti kamp alanında maden faaliyetine ilişkin açıklama yapan Akşener şunları söyledi:

"Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan, en yüksek oksijene sahip Kaz Dağları'nın talanına karşı sizlerle dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek için geldim. Ne güzel bir söz var burada. 'Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez' Vatan toprağı kutsaldır. Üstünde yaşayan insanıyla, hayvanlarıyla, çiçekleriyle, ağaçlarıyla, suyuyla, dağıyla, nehriyle, her şeyiyle kutsaldır. Çanakkale nasıl geçilmez mührü vurduysak, bu aziz millet Kaz Dağları'nın deşilmesine müsaade etmeyecektir."

"Ben bir köy kızıyım. Bir ağacın doğru dürüst büyüyebilmesi için en az 25 yıl zaman gerekir. Bazıları için 100 yıl. Günahtır be günahtır. Vicdansızlıktır. Kimsenin vicdanı sızlamıyorsa bizim vicdanımız sızlayacaktır. Başkalarının da vicdanını sızlatacağız."

"ERDOĞAN'A GENEL OLARAK YALAN SÖYLENİYOR"

"Bir yalan konuşuluyor. Maden yeri 2001'de verilmiş. Bakın tarihini söyleyeyim. Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı 25 Temmuz 2018'de verilmiş. Yani bu muhteremlerin zamanında verilmiş. Sayın Erdoğan'a genel olarak yalan söyleniyor. Sayın Erdoğan genel olarak kandırılıyor. Biliyorsunuz Osman Öcalan katilinde de kandırılmıştı. 'Arandığını biliyorum' demişti. Buradan kendisini bilgilendiriyorum. 25 Temmuz 2018'de kendi adamların burada ruhsat vermiş."

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

"Allah'a inanan her kişinin, vatan toprağının kutsallığına inanan her kişinin, şehit kanıyla bu vatan toprağının her santimetresi şehit kanıyla sulanmış kanaatine, inancına sahip her kişinin, başta sayın Erdoğan olmak üzere buraya gelmesini, bu yapılan katliamı görmesini ve bu akciğerin söndürülmesine karşı durmasının talep ediyorum. Ey sayın Erdoğan, bu ülkenin başısın. Bu millet seni seçti. Bak burada Türkiye'nin her tarafından insan var. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Vatan kaybının ne olduğunu biliyorum. Ağaç kesiyorsunuz ağaç. Toprağın altına üstüne götürmenize itiraz var. Onun için buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Gel kardeşim şurayı gör. Sana atılan yalanları öğren. Göreceksin ki vicdanın sızlayacak."