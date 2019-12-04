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Kaz Dağları'na mevsimin ilk karı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Kaz Dağları bölgesine mevsimin ilk karı düştü.

04.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:23Kaz Dağları'na mevsimin ilk karı
BALIKESİR'in ilçesinin Kaz Dağları bölgesine mevsimin ilk karı düştü. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.

Kaz Dağları'nın Edremit ilçesi Hanlar mevkisinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Kaz Dağları'nın bazı bölümleri beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri Edremit'i, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan karayolunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle sürücüler, dikkatli olmaları  konusunda uyarıldı.


- Balıkesir

Kaz Dağları, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

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