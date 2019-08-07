Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı

Türkiye'nin oksijen deposu olarak bilinen Kaz Dağları'na yapılması planlanan altın madeni Türkiye'de büyük gündem yarattı. Proje kapsamında ağaçların kesilmesi özellikle çevreci vatandaşların tepkisini çekti. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar, milletvekilleri, avukatlar, sanatçılar ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çevre destekçilerinden oluşan eylemciler, tel örgülerle korunan maden sahasına girerek ağaç dikti.

NE KADAR AĞAÇ KESİLDİ?

ÇED raporu 45 bin 650,Orman Genel Müdürlüğü 13 bin 400, TEMA ise 195 bin ağacın proje kapsamında kesildiğini belirtiyor.

BENZER TEPKİLER YAŞANDI

Söz konusu projenin dünyada da benzer örnekleri bulunuyor. İsveç'te yapılan Bjorkdal Altın Madeni, Kanada'daki Red Black Altın Madeni ve Pensilvanya daki Scranton Kömür Madeni de kurulduğu alanda ağaçların kesilmesine neden olmuştu. Benzer tepkiler bu ülkelerde de yaşandı. Ancak söz konusu madenler kuruldukları ülkelere büyük katkı sağlıyor. Ekonomik olarak iyi bir kazanç sağlayan ülkeler daha sağlam politikalar üretebiliyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ALTIN MADENİYDİ

İsveç Bjorkdal Altın Madeni, 1988-99 yılları arasında Avrupa'nın en büyük altın madeniydi. 2000 yılında madeni işleten Terra Mining AB şirketinin iflas etmesi sonucu kısa bir süreliğine kapalı kaldı. Skellefteå şehrine 40 km uzaklıkta olan maden 2007 sonbaharından beri OP& UG şirketleri tarafından yönetiliyor.

GANA'DA 17 MİLYON TON ALTIN REZERVİ BULUNUYOR

Merkezi Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan Red Black Altın Madeni, Gana'da Chirano Gold Project kapsamında faaliyet gösteriyor. Gana'daki reservelerde yaklaşık 17 milyon ton altın bulunuyor. Şirket ayrıca Gine'de Farim fosfat yatağı işletmesi projesi bulunuyor.

126 YIL HİZMET VERDİ

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinin dışında bulunan The Lackawanna Kömür madeni 1860'lı yıllarda açıldı. 1996 yılına kadar hizmet veren maden müzeye çevrildi. Ziyaretçiler madende kullanılan arabalara binerek yaklaşık bir saat süren turu tamamlıyorlar. Müzenin amacı tur kapsamında yerin 300 feet altına inen ziyaretçileri madencileri çalıştıkları günlere götürmek.