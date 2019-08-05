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Kaz Dağları'nda ağaçların kesilmesine bir tepki de Tarkan'dan geldi

Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmemesi için başlatılan protestoya sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla destek verdi. Tarkan, "Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık." dedi.

05.08.2019 22:58
Kaz Dağları'nda ağaçların kesilmesine bir tepki de Tarkan'dan geldi

Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine "#Kazdağlarıhepimizin" etiketiyle başlatılan tepkilere Tarkan Tevetoğlu da destek verdi. Tarkan Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık" dedi.

"ELİNİZİ KALBİNİZE KOYUN DA VİCDANINIZA KULAK VERİN"

Kaz Dağları'nda Kanadalı Alamos şirketinin yapmak istediği altın ve gümüş madenciliğine karşı tepkiler sürüyor. Kaz Dağları'nda gerçekleştirilen ağaç kesimine bir tepki de şarkıcı Tarkan'dan geldi. Tarkan sosyal medya hesabından konuyla ilgili, Rant uğruna feda edilen Hasankeyf'ler, Allianoi'ler, Karadeniz'in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları. Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar? Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar. Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. Bi elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık." ifadelerini kullandı.


Kaz Dağları, Tarkan, Magazin

YORUMLAR (6)
VATANDAŞ: bir sen eksiktin zurnananın enson deliği. Türk görüntülü alman.
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ZUHAL: Yaşadığınız Almanya veya Avrupa''nin herhangi bir ülkesi gibi , somurdugumuz Afrika ulkeleri yok ki oraları zehirleyip altın çıkarıp ekonomimize katalim milletin altinina, elmasina göz koyalım. Sizin düşünce bizdeki birine tavsiyem ancak lütfen sevdiklerinize koca koca pirlanta tasli mücevherler, altın gibi değerli madenlerden yapilmis hediyeler almayın. O değerli madenlerde mücevherlere sömürülen ülke insanlarının göz yaşları var.
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YARCAN: Sende etmesen Türkiyeye yerleşip burada yaşasan.Türkiyede kazandıklarını buraya yatırıp vergini bu ülkeye ödesen,almanyada yaşamayıp halkına ihanet etmesen hani,ne dersin...
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YANKİS: Sanatci aykiri olmali yanlisi soylemeli dogruyu alkislamali.tarkani dinlemem ama kisiligi super .gercek sanatci ..
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ORHAN: Çok doğru konuşuyor.
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SERTAN 32: ıncıtmeden cok agır koymuş helal tarkan
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