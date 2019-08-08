Haberler» Güncel» Haber

Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerinin durdurulması için Kanada Başbakanı'na yazılan mektuba cevap geldi

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner'in, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerini durdurması için Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yazdığı mektuba cevap geldi.

08.08.2019 12:42
Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerinin durdurulması için Kanada Başbakanı'na yazılan mektuba cevap geldi

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, söz konusu maden şirketi hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya geçtiğimiz haftalarda bir mektup göndermişti.

TALEPLER BAKANA İLETİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu mektuba cevap geldi. Başbakan Trudeau'nun özel kaleminin imzası bulunan cevap yazısında söz konusu durumun Kanada Uluslararası Ticaret Çeşitlendirme Bakanı James Carr'a iletildiği belirtildi.

Cevap yazısı ise şu şekilde:

Sevgili Bay Baraner, Başbakan Justin Trudeau adına yazışmalarınızı üstlendiğimi belirtiyorum. Yorumlarınızın/ haberleriniz dikkatli bir şekilde görüntülendiğinden emin olun. Belirttiğiniz sorun James Carr'ın (Uluslararası Ticaret Çeşitlendirme Bakanı) portföyünde olan bir konu. Bu maili Bakan Carr'a iletiyorum. Yazıp zaman ayırdığınız için teşekkürler.


Justin Trudeau, Kanada, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
13:20   AEDAŞ personeli Kurban Bayramı boyunca sahada hazır bekleyecek
13:20   4.8'LİK DEPREM KUŞADASI BELEDİYESİ'NDE BÖYLE HİSSEDİLDİ-3
13:20   Bingöl'de yaz Kur'an kursları sona erdi
13:20   Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'na konuk oldu
13:20   DHA YURT BÜLTENİ-8
13:20   Hayvan pazarında polisten "sahte para" uyarısı
13:20   Dört bir taraftan temizlik ve hijyen çalışması yürütülüyor