Kaz Eti Muş'ta Sofraları Süslüyor

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Muş'ta kesimine başlanan kaz etleri restoran ve lokantalardaki yerini almaya başladı.Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin önde gelen illerinden Muş'ta kış öncesi besiye alınan kazların kesimine başlandı.Kesimin ardından titizlikle pişirilen kaz etleri restoran ve lokantalarda vatandaşların beğenisine sunuluyor.Lokanta sahibi Mazhar Yolcu, son yıllarda kaz eti tüketiminin Muş'ta da yaygınlaştığını söyledi.Yolcu, "Kaz eti yemeğinin adresi Muş olacak. Bu kültürü yerleştirmeye başladık. Şu anda lokantamızda kaz etli yemeği yapıyoruz ve çok sayıda sipariş alıyoruz. Çünkü hem lezzet hem de ustaların tecrübesi açısından çok iddialıyız. Kentte ilk kez donmuş kaz etini pişirmeye başladık." dedi.Kaz eti pişirmenin inceliklerini anlatan aşçı Mahmut Nergiz ise şöyle konuştu:"Donmuş kaz etinin kurutulması 3 gün sürer. Eksi 4 derecede 8 saat tuzda bırakıyoruz. Daha sonra kurutulmuş kazı iyice temizliyoruz ve doğramasını yapıyoruz. Kazanlarda yaklaşık 3 saat pişiriliyor. Kaz etine tuz ve karabiber serperek derin bir kap içinde önceden odunla ısıtılmış fırına koyuyoruz. 2 saat pişirdikten sonra yeterince kızarıp yumuşadığını gördüğümüz an fırından çıkarıp servis ediyoruz."Kaz eti yiyen vatandaşlardan Gökhan Parıldar da yemeğin çok lezzetli olduğunu ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.