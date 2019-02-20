Kaz hırsızları tutuklanınca "Eğitim şart" dedi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden biri polis merkezi çıkışında, 'Eğitim şart eğitim' dedi. Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan 3 kişi son işlerinde yakalandı. 7 hırsızlık olayın şüphelisi oldukları belirlenen ve suçlarını itiraf eden Oğuz Ali K.ve V. D.(17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Şüphelilerin ikametlerden çaldığı 5 adet hızar motoru, 4 adet kaz, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 1 teneke zeytinyağı sahiplerine teslim edildi.Tutuklanan şüpheliler polis merkezi çıkışında, 'Eğitim şart eğitim" dedi.Taksi şoförü Ökkeş Karadam, kazlarını sağ salim teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İHA