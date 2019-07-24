Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kaza anı araç kamerasında

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.

24.07.2019 15:41 Kaza anı araç kamerasında
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde aniden duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:56   Şanlıurfa'da korkutan yangın
17:53   Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:48   Mazıdağı'nda 2 farklı noktada yangın
17:38   Hamile kediyi pitbulla parçalatan 3 kişi gözaltına alındı
17:35   Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
17:35   Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı...
17:25   Çocuk damat toprağa verildi