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Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki otomobillere çarpma anı kameralara yansıdı.

07.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:08 Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki otomobillere çarpma anı kameralara yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman T., idaresindeki 02 ASS 550 plakalı otomobil, Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 2 otomobile çarptı. Otomobillere çarparak durabilen otomobilde bulunan Metin K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Bahçelievler, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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