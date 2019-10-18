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Kaza anı güvenlik kamerasında

Maltepe'de iki hafta önce biri bebek 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

18.10.2019 13:03
Maltepe'de iki hafta önce biri bebek 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesinde 3 Ekim'de meydana gelen kazada, Tugay Yolu Caddesinde ilerleyen otomobil, Zuhal Caddesi kesişme noktasında kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından çöp konteynerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki biri bebek üç kişinin hafif yaralı kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin kontrolden çıkıp çöp konteynerine çarparak devrildiği anlar yer alıyor.
Kaza anı güvenlik kamerasında

Cevizli, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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