Kaza ânı kameraya böyle yansıdı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gele kazada bir kişi yaralandı. Kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu
Mahallesinden gelip Doğu Garajına girmek isteyen Baki A. idaresindeki otobüs, karşıdan karşıya geçmek isteyen Emel Aşık'ı fark etmeyince çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emel Aşık hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA