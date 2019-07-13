13.07.2019 16:30
Haberler» Güncel» Haber

Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı

Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:35   Günün özeti
17:35   MSB, Pençe-2 harekatından ilk kareleri paylaştı
17:35   İstanbul genelinde 'Huzur Uygulaması' yapıldı
17:35   "Malta Şahini", Bodrum'da
17:34   "Engelli" ve "engelli refakatli" İstanbulkart alınması
17:33   Orman ekiplerinin hızı yüreklere de su serpti
17:33   Havlamasına kızdığı 'Duman'ı av tüfeğiyle vurdu