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Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı.

06.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:28 Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı.O kaza anını ise başka bir araçtan cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UGT 35 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar,ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı ise, minibüsün bir süre önce solladığı başka bir araçta bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde seyir halindeki minibüsün bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpması yer aldı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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