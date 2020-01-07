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Kaza anını cep telefonuyla çekti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle buzlanan yolda kayan ticari araç, tuzlama kamyonuna çarptı.

07.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:38 Kaza anını cep telefonuyla çekti
'nin ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle buzlanan yolda kayan ticari araç, tuzlama kamyonuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı çarpan araçtaki yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay dün akşam Demirköy - Kırklareli yolunda meydana geldi. Yoğun tipi içinde yolda ilerleyen ticari araç, önündeki tuzlama kamyonunun durması sonucu frene bastı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan araç, tuzlama kamyonuna arkadan çarptı. Kaza anı ise araçta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Demirköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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