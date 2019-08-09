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Kaza anları şehir polis kamerasında

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün havaya uçması ve bir otomobilin çarpmasından son anda kurtulan vatandaşın görüntüsü şehir polis kameralarına yansıdı.

09.08.2019 13:26 Kaza anları şehir polis kamerasında
Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün havaya uçması ve bir otomobilin çarpmasından son anda kurtulan vatandaşın görüntüsü şehir polis kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı şehir polis kamerasına yansıyan kaza merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Görüntülerde, çarşı istikametine seyir halinde olan bir otomobil kırmızı ışık sebebiyle durunca arkadan gelen otomobil hızını alamayarak öndeki araca çarpıp kaldırıma yöneldi. Bu sırada kaldırımda bulunan bir vatandaş kazayı fark ederek kendisini hızlıca yanında bulunan tramvay durağına attı. Kaza anında tramvay geçmemesi ise başka bir kaza yaşanmasının önüne geçti.

"Kırmızı ışıkta hızlı geçen sürücü dehşet saçtı"

Şehir polis kamerasına yansıyan bir başka kaza da Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Görüntülerde, kampüs istikametine doğru seyreden hafif ticari araç süratli bir şekilde gelerek Fırat Caddesi'nden Yeni İstanbul Caddesi'ne çıkan motosikletliye çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uçan motosiklet sürücüsünün savrularak kaldırımda bulunan bir engelli aracına çarpıp durabildiği görülüyor. - KONYA

İstanbul Caddesi, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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