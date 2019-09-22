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Kaza'da hayatını kaybeden 3 vatandaş toprağa verildi

Kaza'da hayatını kaybeden 3 vatandaş toprağa verildiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

22.09.2019 13:51
Kaza'da hayatını kaybeden 3 vatandaş toprağa verildi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyü yolunda meydana geldi. Köyden ilçeye dönmek üzere olan minibüsün nehre düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Kenan Taşkın, Hasan Cankurtaran, Sıddık Cankurtaran hayatını kaybetti. Cenazeler, Yüksekova Devlet Hastanesinin morgundan alınarak ilçeye bağlı Köprücük köyün mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.
Öte yandan kazada yaralanan Selahattin Demir'in Van'da tedavisi devam ederken Münir Demir ise taburcu oldu. Taziyeler ise Köprücük köyünde kabul ediliyor.
Kaza'da hayatını kaybeden 3 vatandaş toprağa verildi

Yüksekova, Yerel

Kaynak: İHA

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