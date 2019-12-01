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Kaza geçiren Bursasporlu taraftarları Başkan Mesut Mestan karşıladı

Bursaspor'un Adanaspor ile oynadığı maçın dönüşünde kaza geçiren yeşil-beyazlı taraftarlar şehre gelirken, taraftarları Bursaspor Başkanı Mesut Mestan karşıladı.

01.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:01Kaza geçiren Bursasporlu taraftarları Başkan Mesut Mestan karşıladı

'un ile oynadığı maçın dönüşünde kaza geçiren yeşil-beyazlı taraftarlar şehre gelirken, taraftarları Bursaspor Başkanı Mesut Mestan karşıladı.

TFF 1'inci Lig'de dün oynanan Adanaspor-Bursaspor maçı dönüşte, Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR ile kavşakta çarpışmış ve kazada yaralanan Bursaspor taraftarı, ayakta tedavi edilmişti. Kazanın ardından Bursasporlu taraftarlar, yeşil-beyazlı kulübün ayarladığı otobüsle Bursa'ya ulaştı.Bursasporlu taraftarları ise Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Cakalıoğlu karşıladı. Bursa Büyükşehir Belediye Binası önündeki karşılamada Başkan Mestan, taraftarlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Mesut Mestan, Adanaspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

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