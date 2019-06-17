17.06.2019 14:56
Haberler»Güncel » Haber

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.

MAKAM ARACINI DURDURDU

Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt programı için hareket eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurdu.

İLK MÜDAHALEYİ YILDIRIM YAPTI

Yıldırım, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Caner O'nun yanına gitti. Bacağı kırılan motosiklet sürücüsü Caner O. 'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA
belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:19 TİKA'dan Kamerun'da mültecilere gıda yardımı
15:19 Başakşehir'de eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti (2)
15:18 Karaman'da Zeytin Dalı Bulvarına yeni kavşak
15:18 BAŞAKŞEHİR'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ (2)
15:18 Ağrı'da tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi
15:17 Fotoğraflar//Eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti
15:16 Mersin Kent Orkestrası'ndan 'Babalar Günü' konseri