Kaza geçiren polisin yardımına vatandaş koştu Adana
'da bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan motorize yunus ekipleri hastaneye kaldırıldı
ADANA - Adana'da kaza sonucu yaralanan motorize ekiplerinin yardımına vatandaşlar koştu. Olay, Seyhan
ilçesi, Mahallesi Kasım Gülek
Bulvarı'nda devriye görevinde olan Mustafa Gökçe
idaresindeki motorize yunus ekipleri petrol istasyonuna girmek için dönüş yapan Tahsin Barut idaresindeki 01 TB 745 plakalı otombilin çarpması sonucu kontrolünü kaybederek devrildi.Motosiklette bulunan sürücü ile Mustafa Dağ
yaralandı. Yaralı polis memurlarına önce vatandaşlar yardım etti. Ambulans gelene kadar vatandaşlar polis memurlarının başından ayrılmadı. Kimi onları teskin etmeye çalışırken kimi başlarından tutup hareket etmemeleri için uyardı. Yaralı polisler kaza yerine gelen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Otomobilin sürücü gözaltına alındı.
Seyhan,Adana
11 Kasım 2018 Pazar 10:18