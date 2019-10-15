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Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı

Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı Sivas'ta meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

15.10.2019 22:41
Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı
Sivas'ta meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
SİVAS - Sivas'ta meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza saat 12.30 sıralarında Sivas-Kayseri yolu Kovalı Kavşağı mevki yakınlarında meydana geldi. Kazada, N.K idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobil ile S.A yönetimindeki 58 NP 078 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde N.K idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobilin kavşağı geçeceği sırada Kayseri istikametinden Sivas istikametine giden 58 NP 078 plakalı otomobil ile çarpıştığı görüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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