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(kaza ile ilgili görüntülerle) -  OYUNCU AHMET KURAL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAAltunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

20.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:48(kaza ile ilgili görüntülerle) -  OYUNCU AHMET KURAL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kullandığı öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise iddiaya göre Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu belirlendi.

Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi.

Kural'ın ehliyetine alkollü olduğu gerekçesiyle 6 ay süreyle el konulurken 'Trafiğe Tehlikeye Düşürmek'ten de cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis merkezine taksinin gelmesi

-Ahmet kuralın polis merkezinden çıkısı

-Kural'ın soruları yanıtsız bırakması

-Taksi içerisinden detaylar

-Kazanın meydana geldiği yerden görüntü

-Genel ve detaylar

20.02.2020 - 02.43 Kodu : 200220011

20.02.2020 - 01.50 Haber Kodu : 200220005



Ahmet Kural, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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