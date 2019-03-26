Kaynak: AA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde birçok kazanın yaşandığı kavşağa sinyalizasyon ve hız kasisi yapılması talep edildi.Ayyıldız Mahallesi 1649'uncu Cadde ile 1666'ncı Cadde kesişiminde bulunan kavşakta, bugüne kadar birçok trafik kazası meydana geldi.Kazalardan savrulan araçların birçok kez kavşakta bulunan bir sitenin bahçesine girdiği güvenlik kameralarınca kaydedildi.Başta sitede oturanlar olmak üzere bölge sakinleri bir daha bu tarz kazaların meydana gelmemesi için, yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.Mahalle sakinlerinden Veli Alımcı, AA muhabirine, önleyici ve yavaşlatıcı kasis istediklerini belirterek, "Plastikten yapılan kasisler 1-2 ayda bozuldu. Şimdi ise asfalttan kasis, göbek ya da ışıklandırma yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.Kavşakta bir hafta önce ölümlü kaza yaşandığına dikkati çeken Alımcı, "Başka vatandaşların canının yanmaması, site sakinlerinin de mağdur olmaması için önlemler alınmalı." ifadesini kullandı."Belediyeye sesimizi duyurmak istiyoruz"Site sakini Dehşet Görkem ise kaza yapan araçların sitenin bahçesine savrulduğuna işaret ederek, "Çocuklarımız oyun oynarken, gençlerimiz, yaşlılarımız yürüyüş yaparken kaza olacak diye korkuyoruz. Kaza olduğu gün uyku uyuyamıyoruz. Belediyeye sesimizi duyurmak istiyoruz, lütfen bunu gündeme alsınlar." dedi.