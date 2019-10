Kaza kurbanı ayşe, can ve ışık olacak (2)

ÖZEL EKİPTEN OPERASYON

Antalya'nın Serik ilçesinde, 8 gün önce gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan ve 7 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Kurnaz'ın bağışlanan organları özel bir ekip tarafından nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Ayşe Kurnaz'ın kalbi İstanbul'a, akciğerleri ise Ankara'ya gönderildi. Organlar ambulans helikopterlerle gönderildi. Ayşe Kurnaz'ın böbrekleri, korneaları ve karaciğeri ise Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilecek. AÜ Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal, karaciğerin ikiye bölünerek iki hastaya nakledileceğini kaydetti.

BAŞKA CANLARI DÜŞÜNDÜ

Organların uzman ekiplerce sevkinin sağlandığını kaydeden Bilal, "Ayşe Kurnaz geçen hafta kardeşi Okay'la motosiklet kazasında yaralandı. Hastamızın dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle organ bağışı konusunda görüştük. Amcası Mithat Kurnaz, olumlu baktı. Çok dramatik bir olay gelmişti başlarına. İki kardeş aynı motosikletle kaza yapmıştı. Küçük kardeş Okay olay yerinde, abla ise maalesef hastanemizde vefat etti. Bundan 40 gün kadar önce de babaları beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirmiş. Buna rağmen amca Mithat Kurnaz organ bağışına olumlu baktı. Bundan sonra Serik ilçesinde oturan anneye ulaştık. Anne Emine Kurnaz'ın hastaneye gelecek durumu yoktu. Evine gittik ve kendisiyle görüştük. Acısına rağmen başkalarını düşündü. Çocuklarını kaybetmiş, eşini kaybetmiş bir anne başka gençleri başka canları düşünerek organ bağışını kabul etti. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

İNSANLIK İÇİN GELİNECEK SON NOKTA

Organ bağışının ne kadar yüce bir şey olduğunu, bırakılacak en büyük miras olduğunu sürekli anlattıklarını kaydeden Bilal, "Ama bu annenin bu durumda bağışı yapabilmesi insanlık için gelinebilecek en son nokta. Büyük bir acı yaşıyor. Buna rağmen başka canları düşündü" dedi.

BABA KURNAZ DA 44 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Ayşe Kurnaz'ın amcası Mithat Kurnaz ise 50 gün içinde 3 büyük kayıp yaşadıklarını söyledi. Ağabeyi Faik Kurnaz'ın 44 gün önce evinde beyin kanaması geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirtti. Ağabeyinin çocukları Okay ve Ayşe'nin 27 Eylül günü saat 19.00 sıralarında kaza geçirdiğini belirten Kurnaz, "Lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Okay aynı gün yaşamını yitirdi. Bir otelde çalışan Ayşe ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bir hafta yoğun bakımda kaldı. Ancak dün saat 17.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti" dedi.

'KIZMA AĞLAMAYACAĞIM 7 KİŞİYE CAN OLACAK'

Anne Emine Kurnaz ise "Kızımı kaybettim. Bir çocuğumu kaybettim ama ben 7 tane evlat kazandım. Çok ihtiyaçları varmış. Bununla teselli buluyorum ben. Ben de daha önce organlarımı bağışlamıştım. Çocuklarıma da söylemiştim. Akciğerim kullanılacak durumda değil ancak diğer organlarımı verebilirim diye çocuklarıma hep söyledim. Ama nasip kızıma imiş. Böyle teselli buldum. Oğlum ve eşimin arkasından çok ağladım. Ama kızımın arkasından ağlamayacağım. Benim kızım 7 kişiye can verdi. Hep bunlarla teselli oluyorum" dedi.

ALKOL İÇENE VERMEYİN

Emine Kurnaz, kızının organlarının içki içen, organlarının kıymetini bilmeyenlere vermemesini istediğini söyledi. Emine Kurnaz, şöyle konuştu:

"Benim hayatının baharında ölen çocuğumun organlarının kıymetini bilmezlere vermesinler. İkinci şartım da ben organ verilen kişileri tanımak istiyorum. İsterlerse beni yanlarına götürsünler isterlerse onları bize getirsinler. Onları görmek istiyorum, onlar benim evladım. İster benden büyük olsunlar ister küçük olsunlar hepsi benim evladım. Kızım benim canım ciğerimdi. Trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda yatan çok insan gördüm. Onlar da böyle durumlarda organları bağışlasınlar. Dün akşam imamlara sordum. Onlar da 'Bağışla abla, çok hayır işlersin' dedi. Ben onların dediğine göre davrandım. Hayır olmaz deselerdi belki bağışlamazdım ama onlar bana teselli verdi. Bir hafta arayla iki çocuğumu da kaybettim. Kızımın organlarını bağışlamak geldi içimden. Ama oğlumun ki olmadı. Hastaneye gelmeden öldüğü için onu yapamadım" diye konuştu.

Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından yarın toprağa verilecek.