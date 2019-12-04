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Kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

04.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:03Kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Demir (23), düzenlenen törenin ardından memleketi 'a uğurlandı.

Çaldıran'da dün, pusu-keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı sırasında silah kazası sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Demir için Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Yapılan duaların ardından Şehit Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a uğurlandı.



Adıyaman, Fırat, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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