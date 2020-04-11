Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaza kurşunuyla şehit olan polisin acı haberi ailesine ulaştı

Şırnak'ta bir polis, görev başında beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silahının ateş alması sonucu görev arkadaşını vurdu.

11.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:30
Kaza kurşunuyla şehit olan polisin acı haberi ailesine ulaştı

Şırnak 'ta bir polis, görev başında beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silahının ateş alması sonucu görev arkadaşını vurdu. Göğsünden yaralanarak şehit olan polisin acı haberi, Ankara'daki baba evine ulaştırıldı.

Olay, bugün saat 11.50 sıralarında Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine bağlı bir polis memuru, görev başında beylik tabancasının bakımını yapmaya başladı. Polis memuru, bu sırada silahının ateş alması sonucu mesai arkadaşı B.M.I.'yı (29) göğsünden vurdu. Yaralı polis, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru B.M.I., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şehit polisin acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştırıldı.

Ayrıca, şehit polisin bekar olduğu da öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya’yı geçti Haberler
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geçti
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Haberler ›› Güncel ››Kaza kurşunuyla şehit olan polisin acı haberi ailesine ulaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:04: Kayseri'de annesine gitmek için sokağa çıkan kişiye 793 lira ceza - Haber 20:02: Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi ve Konyalılara hakaret eden şüpheli tutuklandı - Haber 20:00: Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 101... - Haber 20:00: Bakan Koca: "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. - Haber 20:00: Bakan Koca: "Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi - Haber 18:59: İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber