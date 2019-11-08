Haberler » Güncel » Kaza şehidinin eşine 'Şehadet  belgesi' verildi - Haber

Kaza şehidinin eşine 'Şehadet  belgesi' verildi

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Tunceli'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

08.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:29 Kaza şehidinin eşine 'Şehadet  belgesi' verildi

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, 'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın 'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından şehadet belgesini şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a takdim etti. 

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, geçen yıl 10 Nisan'da, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından, şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a şehadet belgesini teslim etti.



Tunceli, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:01   Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret etti
20:06   Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
20:06   Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
20:05   Irak protestolarında son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti
20:04   "Baba Parası" filminin ilk teaserı yayımlandı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:08:02