Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kaza sohbeti

Samsun'da iki motosikletli kuryenin sipariş götürdükleri sırada trafikte sohbet etmeleri nedeniyle yaptıkları kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

23.09.2019 09:37Kaza sohbeti
Samsun'da iki motosikletli kuryenin sipariş götürdükleri sırada trafikte sohbet etmeleri nedeniyle yaptıkları kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Valiliği önünde 15 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte ilerleyen ve sipariş götürdüğü öğrenilen Bayram K. idaresindeki 55 APL 84 plakalı motosikletli kurye ile Osman A.'nın kullandığı 55 ARB 81 plakalı motosikletli kurye seyir halindeyken birbirleriyle yakınlaşıp sohbet etmeye başladı. Bu sırada kontrollerini kaybeden iki motosikletli kurye birbirlerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 55 ARB 81 plakalı motosikletteki Osman A. yolda sürüklenerek yaralandı.

KGYS'ye yansıdı

Kaza anı ise kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte ilerleyen iki motosikletli birbirine yakınlaşıp sohbet ettikleri sırada kontrolünü kaybeden bir motosikletin yere savrulması görülüyor. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:16 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
10:16 Adana'da kaçak içki operasyonu
10:12 Çatıdaki ipe ayağı takılan martıyı kurtarma operasyonu kamerada
10:07 Eşinin kullandığı motosiklete otomobil çarptı, genç kadın "motosikletleri yolda fark edin" diye...
10:06 Nevşehir'de aranan 28 şüpheli yakalandı
10:02 Devrilen kamyonetteki nektar dolu bidonlar yola savruldu
10:00 (Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu