09 Mart 2019, 23:34
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Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışarak hasara neden olduğu kazada, araçlarından inerek tartışmaya başlayan kişilere başka bir otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazanın ardından araçlarından inerek tartışan taraflara otomobil çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

YOL ORTASINDA TARTIŞAN KİŞİLERE BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Erkonağı Mahallesi yakınlarında Mehmet Eyyüp Karınca yönetimindeki 63 ED250 plakalı otomobil ile Vahit Boncuk yönetimindeki 63 YA 5795 plakalı otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler ve otomobilde bulunanlar yolda inerek tartışmaya başladı. Taraflar tartıştığı sırada İbrahim Ç. idaresindeki 63 RA 978 plakalı otomobil, tartışanlara çarparak yola savurdu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Sakine Karınca olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Eyyüp Karınca ve Vahit Boncuk ise kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesinde tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Remziye Karınca, Melek Nur Karınca, Mesut Boncuk, Mehmet Ali Almas'ın tedavi altına alınırken, Mehmet Emin Karınca hayati tehlike kaydıyla Şanlıurfa'ya sevk edildi.

KAZAZEDELERİN YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Kaza sonrası kazazedelerin yakınları hastaneye akın etti. Sürücü İbrahim Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (14)
DÜRBÜNLÜ: Herkese Hayırlı Geceler.
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POMPACİ: Yüce allah merhamet etmiş ufak hasarla atlatmışlar ama şükredememişler.sonrasi malm.
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NE VAKİT HER ŞEYDE KAVGACI OLDUK: Akıllıya hasret kaldık maddi hasar için değer mi hiç pisi pisine gitmişler.
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MURAT: Kaza olsun hemen kavga insan hayatı bu kadar değersiz işte olmuş zaten kimsenin kimseye tahammülü yok allah sonumuzu hayretsin
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HABİB.: cinayetsiz ölüm. . . bence daha çok ölüm olabilirdi. . . ölende ölmeyende aşiret dendir. . . agalık kalkdı aşiretlik başladı. .
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