14.06.2019 13:46
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Kaza sonrası arama yapılan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Kaza sonrası arama yapılan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücü Z.E. ile yanındaki C.A.'nın kaza yaptığı otomobilde jandarma ekipleri, uyuşturucu ele geçirdi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücü Z.E. ile yanındaki C.A.'nın kaza yaptığı otomobilde jandarma ekipleri, uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaza, Biga'ya bağlı Göktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Z.E., yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirip, kaldırıma çıktı. Kazada sürücü Z.E. ile yanındaki C.A. hafif yaralandı. İhbarla gelen jandarma ekipleri, araçta inceleme yapıp, uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanan pet şişeyi buldu. Otomobilde yapılan detaylı aramada; satışa hazır 14 paket halinde 43,10 gram metamfetamin, 18,86 gram bonzai, 13,36 gram skunk, 0,36 gram kokain, 21 ecstasy sentetik tablet, 4 cep telefonu ve 800 TL ele geçirildi. Sürücüs Z.E. ile yanındaki C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Jandarma, Çanakkale, Güncel

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