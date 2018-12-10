Kaza Sonrası Engelli Çocuğun Telefonda "Anne, Anne" Demesi Yürek Sızlattı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:40



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:40

Adana'da engelli çocukları taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 4 engelli çocuk, 1 veli ile 1 görevli kadın hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası çocuklardan birinin annesiyle görüntülü olarak telefonda konuşurken sürekli "anne, anne" demesi yürekleri sızlattı.Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde bir rehabilitasyon merkezine ait Adem D. yönetimindeki servis aracı, çoğu otistik olan 4 çocuğu görevli Gülbahar K. ile bir çocuğun velisi olan Fatma A.'yı alarak eve götürmek üzere yola çıktı. Ancak Adem D. otoyoldan Sezai Karakoç Bulvarına çıktığı sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince minibüs yol kenarına yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, 4 engelli çocuk ile görevli ve veli yaralandı. Sürücü hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları servis aracından çıkartıp ambulanslarda ilk müdahaleyi yaptı.Öğretmen yaralı çocuğu annesi ile görüştürdüBu arada, kazayı öğrenip olay yerine gelen bir öğretmen engelli bir çocuğu görüntülü olarak annesi ile görüştürdü. Çocuğun telefona bakarak sürekli "anne, anne" demesi herkesi duygulandırdı. Daha sonra görevli kaza olduğunu ancak çocukların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Sağlık görevlilerinin muayene edip ambulansa almak istediği bir çocuğun ise sağlık görevlisine "İğne yok" demesi dikkat çekti.Hafif yaralı 6 kişi daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA