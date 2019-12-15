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Kaza sonrası felç olan evlada anne babasından "bebek" gibi bakım

Aydın'da, 3 yıl önce trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen 37 yaşındaki Ahmet Sarıçay'ın anne ve babası, evlatlarının iyileşip ayağa kalkacak günün hayalini kuruyor.

15.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:17Kaza sonrası felç olan evlada anne babasından
'da, 3 yıl önce trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen 37 yaşındaki Ahmet Sarıçay'ın anne ve babası, evlatlarının iyileşip ayağa kalkacak günün hayalini kuruyor.
Söke T Tipi Kapalı Cezaevinde gardiyan olarak görev yapan Ahmet Sarıçay, 2016'da mesai sonrası evine dönerken Söke'de, otomobilin traktörle çarpışması sonucu ağır yaralandı.
Sarıçay'ın arkadaşı otomobil sürücüsü kazada yaşamını yitirdi, kendisi ise kaza sonrası uzun süre tedavi gördü ancak yatağa bağımlı hale geldi.
Konuşamayan, ellerini ve ayaklarını kullanamayan Sarıçay'ın tüm ihtiyaçlarını da İncirliova ilçesinde yaşayan anne Emine (73) ile baba Nevzat Sarıçay (75) karşılıyor.
Evlatlarının başından bir an olsun ayrılmayan Sarıçay çifti, onunla bir "bebek" gibi ilgileniyor.
ve baba, çocuklarının bir an önce ayağa kalkıp sağlığına kavuşacağı günü özlemle bekliyor.
"Tek isteğim, oğlumun yeniden sağlığına kavuşması"
AA muhabirine açıklama yapan anne Emine Sarıçay, oğlunun fizik tedaviyle ayağa kalkabileceğine inandığını söyledi.
Oğlunun makineye bağlı yaşamını sürdürdüğünü anlatan anne, "Yaklaşık 3 yıldır Ahmet'in başından ayrılmıyorum. Pipetle beslemeye çalışıyoruz, arada bir yiyeceklerden püre yapıyorum. Altını üstünü bebek gibi bakıyorum. Temiz tutuyorum. Allah'tan tek isteğim oğlumun yeniden sağlığına kavuşması." dedi.
Baba Nevzat Sarıçay ise çocuğu için özel tedavi yöntemleri gerektiğini ancak maddi imkanları olmadığı için bunu yapamadıklarını ifade etti.
Yaklaşık 3 yıldır zor günler geçirdiklerini vurgulayan Sarıçay, "Çok üzgünüz ama elimizden bir şey gelmiyor. Şimdiye kadar İzmir ve Aydın'daki hastanelerde şifa aradık ancak maalesef ayağa kalkamadı. İmkanlarımız el verdiği ölçüde oğlumuza bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Aydın, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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