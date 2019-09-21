Haberler » Güncel » Haber

Kaza sonrası kalbi duran kadın sürücüyü, yoldan geçen doktor kurtardı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde kalbi duran sürücü Özlem Yalçın'ı (33), yoldan geçen yolcu otobüsündeki doktor, kalp masajıyla hayata döndürdü.

21.09.2019 17:19Kaza sonrası kalbi duran kadın sürücüyü, yoldan geçen doktor kurtardı
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde kalbi duran sürücü Özlem Yalçın'ı (33), yoldan geçen yolcu otobüsündeki doktor, kalp masajıyla hayata döndürdü.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu'nun İmranlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özlem Yalçın idaresindeki 25 AJ 203 plaka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olan yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Yaren Ceylan (15) ve Umut Aziz Ceylan (7) yaralanırken, sürücü Özlem Yalçın'ın kalbi durdu.
Kazayı görüp duran bir yolcu otobüsündeki doktor, kadına müdahale etti. Adı öğrenilemeyen doktor, kalp masajıyla Yalçın'ı hayata döndürdü. Özlem Yalçın ve beraberindeki 2 yaralı çocuk, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Özlem Yalçın, İmranlı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25 Kartal'da savunma krizi
18:24 Baraj gölüne giren çocuk boğuldu
18:22 Spor hasan sayyıdan bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti
18:22 Muğla bodrum'da kıyı temizliği yapıldı
18:22 Muğla batan göçmen botundan denize düşen bebek hala bulunamadı
18:22 TEKNOFEST'te derece alan hava ve kara araçları sergilendi
18:21 Samandağ Belediyesi'nden kıyı kenar yıkımları açıklaması