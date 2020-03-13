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Kaza sonrası otomobile sıkışan çocuğu babası teselli etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan küçük çocuğu babası teselli etti.

13.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:01
Kaza sonrası otomobile sıkışan çocuğu babası teselli etti
Kahramanmaraş 'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan küçük çocuğu babası teselli etti.

Kaza, Kahramanmaraş- Adana karayolu otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 01 DB 227 plakalı otomobil çevre yolundan otogar istikametine döndüğü sırada, Aksu Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 KC 615 plakalı otomobille çarpıştı. Aynı yönde seyreden İ.K. idaresindeki 27 YD 166 minibüste otomobillere çarparak orta refüje çıkarak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 01 DB 227 plakalı otomobilin arka koltuğunda sıkışan M.Ç. isimli küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtarırken, kurtarma esnasında babası çocuğuna, 'Oğlum az sabır, hadi oğlum' diye teselli etti.

Kazada iki kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Adana, 3. Sayfa

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