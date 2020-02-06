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Kaza sonrası Pegasus hisselerinde sert düşüş

Borsa İstanbul'da işlem gören Pegasus Hava Yolları hisseleri, dün akşamki kazanın etkisiyle yüzde 6,56 kayıpla güne başladı.

06.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:27

İzmir- seferini yapan Havayolları'na ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı.

Kazanın ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Pegasus Hava Yolları hisseleri güne satış baskısıyla başladı.

YÜZDE 6,56 KAYIPLA AÇILDI

Hisseler, yüzde 6,56 kayıpla 69,850'den açıldı. İlk şokun ardından alımların geldiği Pegasus hisseleri saat 10.05 itibariyle yüzde 4 civarında kayıpla 71,500 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda Borsa İstanbul 100 endeksi ise yüzde 1'i aşan kazançla 123,750 seviyesindeydi.

"ÖNCELİĞİMİZ VEFAT EDEN VE YARALI MİSAFİRLERİMİZ"

Öte yandan kaza sonrası bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020'de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Acımız çok büyük. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaralı olan yolcularımızın tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."

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Kaza sonrası Pegasus hisselerinde sert düşüş

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