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Kaza sonrası salgına aldırmadan toplanıp tartıştılar

BAŞAKŞEHİR'de hareket halindeki hafif ticari araç, aniden ara yoldan çıkan bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yan yattı.

06.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:00
Kaza sonrası salgına aldırmadan toplanıp tartıştılar
BAŞAKŞEHİR'de hareket halindeki hafif ticari araç, aniden ara yoldan çıkan bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yan yattı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında toplanan kalabalık koronavirüs salgınına aldırmadan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek birbirleriyle tartıştı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şahintepe Adım Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki Musa Çeçen'in kullandığı 34 ERZ 982 plakalı hafif ticari araca, 34 EP 1574 plakalı otomobil aniden ara yoldan çıkarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç savrularak yan yattı. Araç içinde bulunan 3 kişiden ikisi kendi imkanıyla çıkarken Berna Ç. ise araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Berna Ç.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yan yatan ticari aracın sürücüsü Musa Çeçen, "Elemanı bırakmaya giderken, tam sokağı bitirmek üzereyken ara sokaktan çıkan araç fark etmedi arkadan vurdu" dedi.

SALGINA ALDIRMADAN TOPLANDILAR

Kaza nedeniyle toplanan çok sayıda kişi, koronavirüs salgınına aldırmadan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek birbirleriyle tartıştı. Bir müddet tartışan kalabalığı polis müdahale ederek dağıttı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Şahintepe, Araç, Güncel
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