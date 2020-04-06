Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KAZA SONRASI SALGINA ALDIRMADAN TOPLANIP TARTIŞTILAR

Başakşehir'de hareket halindeki hafif ticari araç, aniden ara yoldan çıkan bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yan yattı.

06.04.2020 23:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:26
Başakşehir 'de hareket halindeki hafif ticari araç, aniden ara yoldan çıkan bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yan yattı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında toplanan kalabalık koronavirüs salgınına aldırmadan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek birbirleriyle tartıştı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Şahintepe Adım Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki Musa Çeçen'in kullandığı 34 ERZ 982 plakalı hafif ticari araca, 34 EP 1574 plakalı otomobil aniden ara yoldan çıkarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç savrularak yan yattı. Araç içinde bulunan 3 kişiden ikisi kendi imkanıyla çıkarken Berna Ç. ise araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Berna Ç.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yan yatan ticari aracın sürücüsü Musa Çeçen, 'Elemanı bırakmaya giderken, tam sokağı bitirmek üzereyken ara sokaktan çıkan araç fark etmedi arkadan vurdu dedi.
SALGINA ALDIRMADAN TOPLANDILAR
Kaza nedeniyle toplanan çok sayıda kişi, koronavirüs salgınına aldırmadan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek birbirleriyle tartıştı. Bir müddet tartışan kalabalığı polis müdahale ederek dağıttı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. KAZA SONRASI SALGINA ALDIRMADAN TOPLANIP TARTIŞTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Araç, Güncel

Haberin Videosu :

KAZA SONRASI SALGINA ALDIRMADAN TOPLANIP TARTIŞTILAR
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KAZA SONRASI SALGINA ALDIRMADAN TOPLANIP TARTIŞTILAR - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haberler
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
Darbeci General Hafter’e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu Haberler
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı Haberler
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:40: Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü - Haber 23:36: Fildişi Sahili Savunma Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haber 23:35: Almanya'da ezan okunan camilerin sayısı artıyor - WUPPERTAL - Haber 23:32: Çaykur Rizespor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 23:30: Bask yerel polisinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber 23:25: İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak - Haber 23:03: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor - Haber 22:58: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı - Haber 22:39: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var - Haber 22:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler