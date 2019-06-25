25.06.2019 14:31
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Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardıAĞRI - Ağrı'da bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
AĞRI - Ağrı 'da bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre akşam saat 22.00 sularında Kağızman Caddesi üzerinde ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkmaya çalışan 06 FTC 25 plakalı minibüs ile karşıdan gelen ve süratli olduğu belirtilen bir 34 PD 3801 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti. Çarpmanın etkisi ile direksiyon koltuğunda sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralıya 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer yolcularda her hangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: İHA
Ağrı , İtfaiye , Yerel

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