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Kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

26.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:10Kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı
'un ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Şahinbey Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi diğer araç içerisinde yer alan bir kişiyi bacağından silahla vurarak yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralanan İ.Ç. isimli vatandaşa ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Çekmeköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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