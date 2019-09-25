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Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

25.09.2019 20:37
Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara yolu Çitli kavşağında meydana geldi. Erdoğan Demirkol idaresindeki 26 KC 595 plakalı otomobile, Çitli kavşağından karşıya geçmek istediği sırada, karşı istikametten gelen Harun Y'nin kullandığı 06 FU 2230 plakalı otomobil ortadan çarptı. Kontrolden çıkan 595 plakalı otomobil metrelerce sürüklenerek su kanalına düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan Erdoğan Demirkol, itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Erdoğan Demirkol hayatını kaybetti. Diğer araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaza yerinde kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

İnegöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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