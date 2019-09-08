Kaza sonrası tepeye tırmanarak kaçmaya çalıştı

Ekvador'da yakıt tankeri, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü kadın yaşamını yitirdi, arka koltukta oturan çocuğu ise yaralandı. Bunu gören tanker sürücüsü, yol kenarındaki tepeye tırmanarak kaçmaya çalıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Ekvador'un Nayon kentine giden bir otoyolda, Simon Bolivar bölgesi civarında, Cuma günü meydana geldi.

KAZADA ANNE ÖLDÜ, ÇOCUĞU YARALANDI

Bir otomobil ile kafa kafaya çarpışan yakıt tankeri, aracı yol dışındaki tepeye sürükledi. Kaza sonrası araçtan inen ve kazaya neden olduğu belirtilen tanker sürücüsü, otomobilin içindeki kadın sürücünün öldüğünü, arka koltukta oturan çocuğunun ise yaralandığını görünce büyük panik yaşadı.

Amatör bir kamera tarafından görüntülenen olayda, tanker sürücüsünün, önce olay yerine gelen insanların arasında kısa bir süre durduğu, ardından tankerin merdivenlerine yönelerek yukarı tırmandığı görülüyor. Vatandaşların ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada, tankerden toprak zemine atlayan tanker sürücüsü tepeye doğru tırmanarak kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar sürücünün kaçtığını görünce, olay yerine gelen polise bilgi verdi. Sürücü yakalandı.

Yaralanan 8 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu; tanker sürücüsünün ise polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.