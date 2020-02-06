Haberler » Güncel » Kaza sonrası yolda önlem alırken otomobil çarpan sürücü öldü - Haber

Kaza sonrası yolda önlem alırken otomobil çarpan sürücü öldü

ANKARA'da, otomobiliyle hasarlı kazaya karışan sürücü Hasan Doğan, yolda önlem almaya çalışırken, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu öldü.

06.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:50Kaza sonrası yolda önlem alırken otomobil çarpan sürücü öldü

ANKARA'da, otomobiliyle hasarlı kazaya karışan sürücü Hasan Doğan, yolda önlem almaya çalışırken, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu öldü.Kaza, saat 07.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Hasan Doğan yönetimindeki 06 LZK 38 plakalı otomobil, su birikintisine girerek aynı yönde giden 06 BIE 106 ve 06 BDL 656 plakalı otomobillerle çarpıştı. Araçlarda hasar oluşurken, başka kaza olmaması için yolda önlem almak için aracından inen Hasan Doğan'a, arkadan gelen Doruk Tümer'in kullandığı 06 AGD 657 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklediği Doğan, hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken sürücü Doruk Tümer, gözaltına alındı.



Hasan Doğan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32  Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim?
14:32  Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim?
11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
6.02.2020 14:35:02