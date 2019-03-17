Kaza Sonucu Vinç Sepetinde Mahsur Kalan 2 İşçi Gözyaşları İçerisinde Kurtarılmayı Bekledi

Kaynak: İHA

İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir otomobil önce başka bir araca, ardından sepetinde iki işçi bulunan vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinç sepetinde mahsur kalan iki işçi gözyaşları içerisinde kurtarılmayı bekledi.Kaza, saat 09.15 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 35 AU 7674 plakalı aracı ile bulvar üzerinde seyir eden Osman Arslan, yol kenarındaki 34 BVM 336 plakalı otomobile çarptıktan sonra park halinde bulunan ve sepetinde yedi katlı binanın camlarını silen iki işçi olan vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Osman Arslan, çarptığı otomobildeki iki kişi ve vincin sepetinde bulunan iki işçi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı üç şahsı ambulansa alarak tedavi ederken, itfaiye ekipleri ise vincin sepetinde mahsur kalan Salih Ambarcı ve Medeni Okumuş ismindeki iki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları esnasında vincin sepetinde mahsur kalan iki işçilerin ağladığı görüldü. Kısa süre içerisinde ise itfaiye erleri merdiven aracı ile işçileri mahsur kaldığı vinç sepetinden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarma çalışmaları sırasında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı."Diğer arkadaşın kolunda kırık var"Büyük panik yaşadıklarını belirten sepetteki işçilerden Medeni Okumuş, "Araba girdi, biz de bir şey anlamadık. Camları siliyorduk. Korktuk, ister istemez. Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Mahsur kaldık. Diğer arkadaşın kolunda kırık var" dedi. - İSTANBUL