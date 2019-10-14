Haberler » 3. Sayfa » Kaza yapacağını anlayan motosiklet sürücüsü kendini yola attı

Kaza yapacağını anlayan motosiklet sürücüsü kendini yola attı

Kaza yapacağını anlayan motosiklet sürücüsü kendini yola attı Yolun solunda park halindeki traktör faciaya sebep oluyorduBURDUR - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında traktörün altına girmemek için motosikletten atlayan sürücü yaralandı.

14.10.2019 01:12
Kaza yapacağını anlayan motosiklet sürücüsü kendini yola attı
Yolun solunda park halindeki traktör faciaya sebep oluyordu
BURDUR - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında traktörün altına girmemek için motosikletten atlayan sürücü yaralandı.
Kaza Tugay Kavşağında meydana gedi. Edinilen bilgiye göre Bülent Ecevit Bulvarı istikametine giden Mert D.yönetimindeki 33 NPG 33 plakalı motosiklet, önündeki aracı sollayıp ilerlerken, orta refüjdeki kesilen otları yüklemek için yolun solunda park halinde bulunan ve ikaz işareti olmayan Remzi Y. yönetimindeki ait 07 RB 913 plakalı traktörün römorku ile burun buruna geldi. Duramayacağını anlayan sürücü, bir anlık refleksle kendini motosikletten yola attı. Karayolu üzerinde sürüklenen motosiklet sürücüsü Mart D. kazadan yaralı olarak kurtulurkin motosiklet römorkun altına girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mert D., hastaneye sevk edildi. mert D. kazayı sol bacağındaki kırıkla atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza yapacağını anlayan motosiklet sürücüsü kendini yola attı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:10 At çiftliğinde yangın
02:06 Isparta'da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı
01:40 Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde
00:51 Sakarya'da 4 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
01:14 Beyoğlu'nda bir dükkanın önüne 'ses bombası' atıldı
00:49 Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı
01:30 Isparta'da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı
14.10.2019 02:55:53